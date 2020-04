Coronavirus, la solidarietà del Comitato Pro Enna non si ferma: donate tute protettive al personale sanitario

Il Comitato Pro Enna continua a portare il proprio aiuto nell’emergenza covid-19. Dopo aver provveduto all’acquisto di biancheria intima oer i ricoverati per Covid-19, visiere para schizzi e mascherine per il personale sanitario impegnato in prima linea nel contrastare l’espandersi della pandemia, sono state donate tute protettive contro il rischio microbiologico che sono state consegnate a: Reparto Covid-19, Radiologia, Pronto Soccorso, Postazioni del 118, Ginecologia, Medicina legale e Guardia Medica. Il Comitato Pro Enna ritiene un dovere morale essere cittadini attivi della nostra città ed essere vicino e sostenere il personale sanitario che con abnegazione svolge il proprio lavoro per la tutela e la difesa della salute della collettività. Il Comitato Pro Enna rinnova il ringraziamento alle tante associazioni, aziende e cittadini che stanno contribuendo generosamente in questa gara di solidarietà.

