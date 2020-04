Piazza Armerina – Rinnovo di cariche nell’ODV Armerina Emergenza

Tutti i volontari vogliamo comunicare a chi ci segue e ci sostiene già da anni, che ieri si è tenuta una riunione in video conferenza dei soci, per porre modifica alle cariche del Consiglio Direttivo a seguito di due dimissionari per motivi di lavoro. Con immenso piacere comunichiamo la riconferma di Michele Bellanti a Presidente. Riconfermati anche come consiglieri Roberto La Monica e Segretario Gaetano Lo Re. Si aggiungono Filippo Nicotra, vice presidente, e Andrea Orto, consigliere. I due componenti uscenti del direttivo rimangono comunque nostri volontari e continueranno ad aiutarci. Il ringraziamento da parte del nuovo Direttivo ai consiglieri uscenti è doveroso e auguriamo nel contempo un buon lavoro al neo eletto Consiglio.

