Ponte del 25 aprile: graduale miglioramento ma con nubi e instabilità pomeridiana sempre dietro l’angolo

Nel corso di questo fine settimana, in coincidenza con il ponte del 25 Aprile, si assisterà ad un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche, per il definitivo allontanamento, verso levante, di una circolazione depressionaria ed al contempo, per una temporanea rimonta di un modesto promontorio anticiclonico mobile di origine nord-africana.

Esso tuttavia non garantirà assoluta stabilità, in quanto continue infiltrazioni di aria fresca in quota rinnoveranno condizioni di instabilità pomeridiana sulle aree interne.

Nel frattempo, da ovest, ossia dall’Atlantico portoghese ed il Marocco, si farà strada una nuova perturbazione, figlia di una saccatura atlantica, che entro la giornata di domenica, si porterà tra il Canale di Sicilia e le coste nord africane, dando luogo nuovamente a condizioni di tempo instabile.

Scendiamo quindi nel dettaglio e scopriamo insieme cosa ci riserverà il tempo nel corso di questo fine settimana.

David Cartarrasa

