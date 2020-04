Ex paziente dona mascherine al reparto Medicina dell’opedale Chiello in senso di gratitudine.

Il professore Filippo Diana, ricoverato urgentemente presso l’ospedale Chiello di Piazza Armerina durante lo scorso Natale, e la moglie Pina, hanno donato al reparto di medicina dell’ospedale Chiello, diretto dal dott. Rosario Camerino, 200 mascherine protettive appositamente realizzate da un’azienda di Valguarnera. Il gesto del prof. Diana è da mettere in relazione con le cure e il trattamento ricevuto sia dallo staff medico che da tutto il personale del reparto nel periodo di degenza. “La donazione – dichiara il dott. Rosario Camerino – è un’ulteriore conferma della grande professionalità e del senso di abnegazione che contraddistingue il personale di questo reparto di Medicina del Chiello . Ringrazio a nome mio e di tutti gli operatori sanitari la famiglia Diana per il gesto di grande altruismo in un momento in cui ci stiamo confrontando con una importante emergenza sanitaria.

