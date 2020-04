Associazione Memoria e Futuro: “domiciliari ai mafiosi e’ affronto ai familiari delle vittime”

‘’Fermo restando il diritto alla salute per tutti i cittadini, e dunque anche per i detenuti mafiosi, il rischio che l’emergenza Covid-19 apra le porte delle celle dei boss stragisti al 41 bis per garantire loro le cure a casa si configura come un grave affronto ai familiari delle vittime e ai tantissimi servitori dello Stato fedeli alla carta Costituzionale. Insomma, una vergogna nazionale e una grave sconfitta dello Stato’’.

Lo sostiene in una nota l’associazione “Memoria e Futuro” secondo cui ‘’non si spiega come mai si cominci ad affrontare l’emergenza in carcere proprio dai detenuti al 41 bis, che paradossalmente, a causa della condizione di isolamento, sono meno esposti al contagio’’. ‘’Si facciano i tamponi e si prendano tutte le misure necessarie a salvaguardare la salute dei boss detenuti, compreso il ricovero in strutture ospedaliere piantonate dalle forze di polizia o da agenti di custodia – prosegue la nota – ma si eviti ai familiari delle vittime di mafia e delle stragi il rischio di incontrare per la strada i carnefici dei propri cari’’. ‘’Altrimenti resta forte il dubbio – conclude la nota – che qualcuno immagini l’emergenza Covid-19 come un grimaldello per dare corso finale alle promesse del ‘’papello’’ della trattativa Stato-mafia, tra cui, com’è noto, l’abolizione del 41 bis, di fatto realizzata con i boss stragisti ai ‘’domiciliari’’.