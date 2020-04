Confcommercio, diecimila mascherine ai propri associati

In attesa di superare questo difficile periodo di isolamento e nella prossimità dell’avvio della fase 2 di graduale riapertura delle attività produttive, Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Enna sta provvedendo in questi giorni a distribuire alle imprese associate del territorio diecimila mascherine che sono state messe a disposizione dalla Protezione Civile regionale. Queste mascherine, distribuite a titolo gratuito, saranno messe a disposizione dei clienti quando le attività produttive torneranno finalmente a rialzare la saracinesca.

Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Enna sta provvedendo a fare recapitare le mascherine nei venti comuni del territorio ennese attraverso la collaborazione delle Delegazioni comunali. Un piccolo aiuto che potrà comunque servire alle nostre imprese ad affrontare in sicurezza la seconda fase di della pandemia, che vedrà ancora necessariamente protagonisti guanti, mascherine, gel igienizzanti e distanziamento sociale. Chi volesse avere la fornitura di mascherine, può contattare la sede provinciale di Enna o le Delegazioni comunali Confcommercio presenti nel territorio. Confcommercio rimane al fianco delle imprese associate, affinchè possano trovare la necessaria assistenza e sostegno attraverso la loro associazione di categoria.