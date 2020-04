Aidone – Serena Schilirò: ” il mio impegno proseguirà con rinnovato spirito di servizio verso la comunità locale”

“In questo momento di emergenza sanitaria, con importanti riflessi economico-sociali, ho intenzione di confrontarmi con chi si dice disponibile a stare sul campo per supportare la cittadinanza ad affrontare le difficoltà che stanno investendo la nostra società a tutti i livelli. Sarebbe opportuno impiegare il proprio tempo su come affrontare la “Fase 2” post pandemia Covid-19 piuttosto che dedicarsi a metter su teatrini che nulla hanno a che vedere con la compostezza e la sobrietà della comunità aidonese”. A dichiararlo l’ex vice sindaco di Aidone Serene Schillirò, che conntinua: “L’unico obiettivo delle mie comunicazioni è informare la cittadinanza che, a prescindere dai singoli eventi e dai ruoli istituzionali, il mio impegno proseguirà con rinnovato spirito di servizio verso la comunità locale, approfondendo gli strumenti normativi e dispositivi previsti dal nostro ordinamento per suggerire percorsi e strumenti utili alle imprese e ai cittadini che devono riprendere un cammino interrotto bruscamente o, nella migliore delle ipotesi, limitato dall’emergenza in atto”.

” Rivolgo pertanto l’invito – conclude Serebna Schillirò – , a chi fa riferimento a “teatri” nel tentativo di tornarne di protagonista, a concentrare la propria attenzione sulla delicata fase che la nostra comunità e l’Italia tutta si trova ad affrontare, mettendosi al lavoro con azioni concrete: con un po’ d’impegno, chiunque può apportare un utile contributo”.

