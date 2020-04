Un ventilatore polmonare all’Umberto I dai Vigili del Fuoco Enna

Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna consegna un ventilatore polmonare all’Umberto I di Enna. In una cerimonia breve ma intensa, davanti all’ingresso dell’Ospedale, i vigili del fuoco hanno espresso vicinanza e solidarietà agli operatori sanitari e all’Unità di Crisi Aziendale. In serata, l’Associazione Pizzaioli Ennesi ha offerto le pizze agli operatori sanitari del Pronto Soccorso, del 118 e del Reparto di Rianimazione. Infine, i genitori della classe 4 E del plesso Pergusa della scuola primaria Neglia di Enna hanno comunicato che i giovani alunni hanno rinunciato a regalini e a uova di Pasqua per devolvere il ricavato all’Ospedale. “La Direzione, a nome di tutti gli operatori sanitari, ringrazia tutti coloro che stanno manifestando solidarietà e vicinanza a chi é impegnato a tutelare la salute dei pazienti in questo grave momento di crisi sanitaria.”

Ti piace? Condividi la notizia