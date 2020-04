Piazza Armerina – Altri due casi di soggetti positivi al test sul coronavirus

Sono in totale undici i casi di soggetti contagiati da coronavius a Piazza Armerina. Anche in questo caso di tratta di persone riconducibili per i loro rapporti a lavoratori del del settore sanitario. Si tratta di parenti di operatori sanitari che comunque si trovavano già in isolamento da diverso tempo. Continuano invece ad arrivare esiti negativi dei tanti tamponi lavorati nei giorni scorsi dai laboratori e che fanno ben sperare per un futuro ritorno alla normalità. Ancora comunque non bisogna abbassare la guardia e continuare a limitare le uscite.

Ti piace? Condividi la notizia