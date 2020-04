Riscosse e consegnate dai carabinieri di Enna le pensioni di alcuni over 75enni

Anche nella Provincia di Enna l’Accordo tra l’Arma dei Carabinieri e le Poste Italiane per la riscossione e la consegna a domicilio delle pensioni in favore delle persone over 75 anni si sta concretizzando.

L’accordo fa parte del più ampio sforzo messo in atto dai due partner istituzionali, ciascuno dei nel proprio ambito di attività, per contrastare la diffusione del covid-19 e mitigarne gli effetti, anche mediante l’adozione di misure straordinarie volte ad evitare gli spostamenti fisici delle persone, ed in particolare di soggetti a maggior rischio. L’iniziativa permette anche di tutelare i soggetti beneficiari dalla commissione di reati quali truffe, rapine e scippi.

In queste ore i carabinieri del Comando Provinciale di Enna stanno consegnando le prime pensioni a coloro che avendo i requisiti ne hanno fatto richiesta. Tra questi vi sono dei pensionati del capoluogo raggiunti presso le proprie abitazioni dai militari. Una delle pensioni è stata riscossa presso l’Ufficio postale di Enna Alta sita in via Agira. Qui i carabinieri della locale Stazione, accolti dal responsabile Gaspare Caramanno, hanno espletato le formalità burocratiche dopodiché si sono recati presso il domicilio di una pensionata ennese. Altri emolumenti saranno consegnati ad altrettanti pensionati che ne hanno fatto richiesta. Soddisfazione è stata espressa dai vertici dell’Ufficio Postale e dal Comandante Provinciale, Colonnello Saverio Lombardi, per il servizio efficace e solidale offerto in favore delle fasce sociali più deboli – quali sono gli anziani in questo delicato periodo. Un esempio questo di effettiva solidarietà sociale da parte di coloro che con il loro impegno quotidiano sul territorio riescono a essere al fianco dei cittadini.

In allegato video.