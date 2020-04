Polizia di Stato in Ospedale per ringraziare il personale impegnato nell’emergenza coronavirus

Nella mattina della Pasqua, la Polizia di Stato di Enna ha offerto la colazione al personale in servizio presso il Pronto Soccorso, la postazione del 118 e i Reparti COVID dell’Umberto I di Enna, “… in segno di gratitudine per l’impegno profuso nel fronteggiare l’emergenza Coronavirus, cogliendo l’occasione per augurare Buona Pasqua a tutti i sanitari in servizio e alle loro famiglie”.

“Esprimiamo gratitudine per la vicinanza mostrata costantemente dalla Polizia di Stato agli operatori sanitari impegnati nelle postazioni di primo intervento, come il 118 e i Pronto Soccorso, e a

quelli che operano quotidianamente nei reparti COVID dell’Ospedale Umberto I.” Ha commentato la Direzione dell’ASP. “La condivisione della sofferenza non può che premiare l’abnegazione e il sacrificio di chi opera i prima linea contro la diffusione del virus”.