Pasqua e Pasquetta: controlli a tappeto nelle campagne piazzesi. La situazione dei contagi nell’ennese

Oggi e domani ci saranno molti controlli su tutto il territorio e in particolar modo nelle contrade che circondano la città per evitare che qualcuno possa organizzare grigliate e festicciole nelle abitazioni di campagna. La Polizia Locale e le altre forze dell’ordine controlleranno strade e stradine per evitare qualunque tipo di trasferimento.

A Piazza Armerina ieri sono stati analizzati 170 tamponi in totale di cui solo uno è risultato positivo, anche se ancora deve essere eseguita la controprova che avverrà in queste ore. La persona si trovava comunque già in quarantena da tempo e questo ridurrebbe le possibilità che abbia contagiato altri soggetti.

Da registrare ieri un decesso a Enna mentre destano ancora preoccupazione le situazioni di Assoro, Leonforte, Agira e, soprattutto, Troina. Questo il quadro completo fornito dall’ASP di Enna.