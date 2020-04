Aidone – Gli auguri del vice sindaco Serena Schillirò

Stiamo affrontando un periodo complesso e difficile a causa dell’emergenza Covid-19: un’emergenza sanitaria che ci ha messo a dura prova la tenuta sociale ed economica dell’Italia tutta. La cittadinanza sta affrontando questo periodo con la serietà e consapevolezza che la contraddistingue, ed è commovente vedere la forza e la dignità della nostra comunità che si è stretta e si è immediatamente preoccupata di poter offrire il proprio contributo. Ne sono testimonianza le Associazioni tutte, a partire dai Volontari di Protezione civile che lavorano senza sosta per garantire ai cittadini più fragili l’approvvigionamento di beni di prima necessità e farmaci, all’Ecomuseo che attraverso i volontari anche delle Associazioni che racchiude ha promosso e realizzato la creazione di mascherine per tutta la popolazione. Le imprese locali hanno dato anch’esse prova della loro generosità, chi donando mascherine chirurgiche, come ha fatto la MC Dental, chi mettendo i propri mezzi a disposizione per la sanificazione del centro abitato e della zona artigianale. La Caritas cittadina e i parroci del territorio hanno continuato a costruire un fermo punto di riferimento per individuare e fronteggiare le situazioni sociali più complesse. I sanitari a tutti i livelli (Medici, Medici di famiglia, infermieri, OSS, Ausiliari) e le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, Polizia municipale, Guardia di finanza, Guardia forestale) hanno garantito e continuano a garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria e di ordine pubblico, affrontando con determinazione e serietà le difficoltà del momento. Anche i singoli cittadini hanno dato la loro disponibilità a dare qualsiasi tipologia di contributo.

A tutti Loro e a tutti Voi va un sentito ringraziamento.

Adesso bisogna TENERE ALTA LA GUARDIA e continuare a #RestareACasa fino al 3 maggio 2020, come prescritto dal DPCM 10.04.2020.

Bisogna uscire solo per motivi di lavoro, di salute o per REALI NECESSITÀ.

Vi auguro con tutto il cuore una serena Pasqua di speranza. Che il nostro Signore risorto protegga la nostra comunità.

