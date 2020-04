Troina – Emergenza coronavirus: arrivato un primo lotto di tamponi per la popolazione

Arrivato stamane al palazzo municipale, da parte dell’Asp di Enna, un primo lotto di tamponi rinofaringei, da testare sulla popolazione, per accertare ulteriori casi di contagio da Covid-19, oltre ai 162 già accertati tra pazienti e dipendenti dell’Irccs “Oasi Maria Santissima”.

Ad annunciarlo, il sindaco Fabio Venezia, a seguito delle numerose richieste inoltrate nei giorni scorsi all’Azienda Sanitaria, con cui si sollecitava, vista l’eccezionale e particolare gravità della situazione locale, di sottoporre a test anche i molti cittadini che nel mese di marzo sono rientrati a Troina dal nord Italia e che hanno già concluso il periodo obbligato di quarantena, coloro che si trovano in isolamento obbligato nella propria abitazione perché conviventi con soggetti positivi, quelli che presentano sintomatologia da Covid-19 e quanti, per lavoro e funzione, non possono rispettare le misure di distanziamento sociale. Grazie ai tamponi inviati dall’Asp, cui si sommano anche altri messi a disposizione dall’Oasi di Troina ed in attesa di un ulteriore lotto, a partire da domani mattina e per i prossimi giorni, verranno dunque effettuati i primi test sulla popolazione troinese.

Si procederà in ordine cronologico, di concerto con le linee guida concordate con l’Ufficio di Igiene Pubblica dell’Asp, che ha fornito 2 diversi elenchi di cittadini da sottoporre a tampone, dai quali si comincerà fino ad esaurimento: soggetti a stretto contatto con positivi al Covid-19, come familiari e conviventi, e soggetti rientrati a Troina a marzo, provenienti al di fuori della Sicilia, molti dei quali dalle “zone rosse” del Nord, che hanno già concluso il periodo di quarantena previsto dalla legge.

I cittadini che dovranno sottoporsi a tampone, saranno direttamente contatti dalla Protezione Civile Comunale, che comunicherà loro data, ora e luogo in cui presentarsi.

Per i successivi, si attende l’arrivo di un ulteriore congruo lotto di tamponi, che saranno effettuati a scorrimento dai due elenchi.

“Ringraziamo i vertici dell’Asp di Enna per la sensibilità e l’attenzione dimostrata per la nostra città – dichiarano il sindaco Fabio Venezia ed il vice sindaco Alfio Giachino – , ma questi tamponi purtroppo non bastano. Ne servono molti altri ancora”.

