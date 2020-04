Troina – Emergenza coronavirus: al via la distribuzione dei buoni spesa

L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, a partire da oggi giovedì 9 aprile e per i prossimi giorni, sarà effettuata la consegna dei buoni spesa riservati alle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico a causa della diffusione dell’emergenza epidemiologica, che hanno presentato richiesta di assegnazione nei giorni scorsi. Sulla scorta delle istanze pervenute tramite l’apposita modulistica, l’Ufficio di Segretariato Sociale ha provveduto a stilare una graduatoria dei beneficiari, al cui domicilio verranno direttamente recapitati i voucher, da parte della Protezione Civile Comunale.

I buoni, il cui valore è correlato alla dimensione numerica del nucleo familiare ed all’eventuale percezione di altre forme di sussidio economico, saranno suddivisi in 2 tagliandi, rispettivamente di 10 e 50 euro ciascuno, fino all’ammontare dell’importo spettante a ciascun beneficiario, e potranno essere spesi nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa, per l’importo totale di ogni singolo buono, senza la possibilità di ricevere resto.

I commercianti aderenti, dal canto loro, dovranno invece conservare una copia dello scontrino fiscale relativo al buono incassato, il cui rimborso dovrà essere richiesto al Comune, tramite l’apposito modulo predisposto dell’Ente, cui andrà allegato anche il buono.

