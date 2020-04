Il Governo della Regione Sicilia risponde all’appello dei rappresentanti dello Spettacolo dal vivo

l Governo della Regione Sicilia risponde all’appello dei rappresentanti dello Spettacolo dal vivo. Ecco le misure a loro sostegno anticipate dall’Assessore Manlio Messina. L’Assessore regionale Manlio Messina ha convocato sabato 4 aprile in video conferenza i rappresentanti dello Spettacolo dal vivo in Sicilia, a seguito dell’appello firmato da quasi 100 enti e associazioni del mondo del Teatro, Musica e Danza. I delegati presenti all’incontro erano Gigi Spedale e Silvio Parito per Rete Latitudini,Vito Meccio e Gianni Nanfa per FederTeatri,Biagio Guerrera per le Associazioni musicali, Orazio Torrisi e Luca Mazzone per i Centri di produzione teatrale, Roberto Zappalà e Maria Inguscio per i Centri di produzione di Danza, Giovanna Velardi per gli Organismi di produzione Danza.

Per la Regione erano presenti anche i massimi dirigenti dell’Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo, Lucia Di Fatta, Marida Di Ferro, Marcello Giacone, Raoul Russo, Bernardo Campo, Rosalia Pipia. Sono state esposte e vagliate le proposte di misure eccezionali richieste dalle imprese dello Spettacolo, ritenute urgenti e indispensabili per affrontare e superare la gravissima e prolungata situazione in cui versano per il blocco totale, a tempo indeterminato, di ogni attività.

L’Assessore, riconosciuto il valore fondamentale del settore Spettacolo per l’intera economia, ha assicurato che si sarebbe adoperato con il Governo regionale per importanti misure di sostegno e rivitalizzazione di tutte le realtà di Teatro, Musica e Danza siciliane.

Gli operatori hanno chiesto che siano varate in tempi brevissimi norme per l’immissione di liquidità che possa riattivare l’intero settore, potenziando e semplificando il sistema del FURS Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo. Le proposte costruttive sono state valutate positivamente dall’Assessore e portate in Giunta per la condivisione con il Presidente Musumeci e per essere successivamente poste all’approvazione in Assemblea regionale. Si esprime apprezzamento per gli strumenti annunciati oggi dal Governo regionale, funzionali alla protezione dei maggiori attrattori turistici e culturali siciliani, fra i quali si riconosce valore strategico a Teatro, Musica e Danza.

Queste le misure anticipate dall’Assessore Messina, che potrebbero essere adottate in tempi molto brevi:

– il FURS viene incrementato a 10 milioni di € e potrà essere erogato, anche in caso di forzosa riduzione delle attività, sulla base dei contributi 2019;

– viene istituito un fondo straordinario di 5 milioni per compensare le perdite dello sbigliettamento;

– viene raddoppiato ed esteso anche al settore privato il fondo di garanzia R.I.S. per evitare il dissesto delle imprese di spettacolo.

A questi si aggiungeranno altri interventi, attualmente allo studio, tra cui il sostegno alla digitalizzazione dell’intero settore.

L’auspicio condiviso con l’Assessore è che venga fatto tutto il possibile per non lasciare indietro alcuna realtà dello Spettacolo dal vivo e che non sarà vinta la battaglia contro il virus se anche una sola impresa sarà costretta a chiudere.

