Il canale Youtube del Seminario di Piazza Armerina oltre i mille iscritti

Il canale Youtube del Seminario di Piazza Armerina ha superato i mille iscritti, una quota importante perché consente di ottenere alcuni servizi aggiuntivi dal portale nato nel 2005 e dedicato alla produzione e diffusione di video. “Desideriamo ringraziare – si legge in una nota del Seminario – tutti coloro che, rispondendo al nostro invito, ci hanno aiutato ad arrivare ai 1000 iscritti ed oltre sul nostro canale YouTube, permettendoci di ampliare le nostre possibilità di evangelizzazione online. Per chi non si fosse ancora iscritto, può ancora farlo attraverso il seguente link“

