Evento religioso con la presenza del Vescovo Mons. Gisana: giovedì diretta streaming dalla cappella dell’ospedale Umberto I

Presso la Cappella dell’Ospedale Umberto I di Enna, giovedì 9 aprile 2020, ore 12:00, in diretta sulla pagina Facebook e sul canale ufficiale YouTube del Rinnovamento nello Spirito Santo, Salvatore Martinez, Presidente del RnS, e Mons. Rosario Gisana, Vescovo di Piazza Armerina, “animeranno uno speciale momento di Adorazione Eucaristica preceduto da una Esortazione Spirituale”.

L’evento è realizzato dal Rns in collaborazione con la Diocesi di Piazza Armerina, il Comune di Enna e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Nel rispetto delle norme vigenti, prenderanno parte alla preghiera il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, il Direttore Generale dell’ASP di Enna, Francesco Iudica, il Vicario Foraneo di Enna, Don Giuseppe Fausciana, il Direttore Sanitario dell’ASP, Emanuele Cassarà, un Primario, un Infermiere, un Paziente ricoverato in Ospedale. “Una speciale benedizione sarà impartita sulla città, abbracciando idealmente tutti i luoghi del Paese maggiormente coinvolti nella lotta alla pandemia, e sugli ammalati ricoverati nellOspedale Umberto I di Enna, in particolar modo sui pazienti ospitati nei tre reparti COVID-19.”

L’iniziativa “Una preghiera vicina al cielo…” è a cura del Rinnovamento nello Spirito, nell’ambito della triplice campagna nazionale “Io Resto a casa… e Prego – Dono – Intercedo” avviata sul web e sui social media in questa fase di emergenza dettata dal Coronavirus.

