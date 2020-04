Piazza Armerina – C’è qualcuno che specula sui beni di prima necessità? La polizia locale controlla

Sono numerose le segnalazione che ci sono giunte relative ad un aumento ingiustificato dei generi alimentari e di prima necessità. Anche il comando della Polizia Locale e l’assessore Alessio Cugini hanno ricevuto messaggi che sottolineano come i prezzi siano aumentati in maniera ingiustificata. D’altra parte che la spesa media sia leggermente aumentata ce ne siamo resi conto un po’ tutti ma è probabile che qualcuno voglia fare il furbetto e speculare sullo stato di emergenza. “Abbiamo raccolto subito le segnalazioni e le richieste dei nostri cittadini di vigilare sui prezzi di vendita di frutta e verdura – afferma Alessio Cugini – la polizia locale ha iniziato i controlli, che saranno giornalieri, sui prezzi applicati, incrociando anche le bolle di consegna e le fatture di acquisto della merce. Alcuni piccoli rincari per le attuali condizioni sono inevitabili. Sarebbe invece gravissimo che qualcuno speculi sul bisogno e l’urgenza, specie in un momento come questo di crisi economica. Non ci sarà tolleranza”.

Condividi la notizia