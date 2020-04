Pietraperzia – Padre ubriaco si scaglia contro il figlio e i carabinieri. Arrestato

COMUNICATO CARABINIERI PIAZZA ARMERINA

Sono da poco passate le 20, quando alla Centrale Operativa della Compagnia di Piazza Armerina arrivava una telefonata da parte di una persona che, in evidente stato di agitazione, chiedeva l’aiuto dei Carabinieri poiché nella propria abitazione, a Pietraperzia, vi era in atto una violenta lite tra padre e figlio. L’operatore di turno, rendendosi conto subito della gravità della situazione allertava la pattuglia della locale Stazione che, immediatamente, raggiungeva il luogo indicato. Arrivati sul posto, i militari trovavano padre e figlio che litigavano azzuffandosi furiosamente, i Carabinieri cercavano di dividere i due e riportarli alla calma, ma il padre 55enne, in evidente stato di ubriachezza, si scagliava anche contro i militari minacciandoli di morte ed aggredendoli con calci e pugni. L’intervento risoluto dei militari dell’Arma consentiva di bloccare l’uomo e riportare alla calma la situazione. Il 55enne veniva successivamente portato in Caserma per gli adempimenti di rito, dichiarato in stato di arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Enna su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.