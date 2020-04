La Polizia di Stato di Enna dona Dispositivi di Protezione Individuali

La Polizia di Stato di Enna dona all’Azienda Sanitaria Provinciale 20 tute classificate “Dispositivi di Protezione Individuale di III categoria”, di progettazione complessa per salvaguardare gli operatori da rischi per la sicurezza e la salute. Le tute sono state consegnate al Dipartimento di Prevenzione.

Sono state donate anche 200 mascherine e 200 guanti per gli operatori del Centro Trasfusionale, 200 mascherine e 200 guanti per il Pronto Soccorso, 200 mascherine e 200 guanti agli operatori del 118 di Enna e, inoltre, pigiami per i pazienti, donati con il contributo personale dei poliziotti della Polizia di Stato dell’intera provincia di Enna, con la partecipazione della ditta Safety e Protection, Work Wear, di Giuseppe Palmisano, con sede a Gagliano Castelferrato.

La Direzione dell’ASP ringrazia la Polizia di Stato, in tutte le sue articolazioni, e la ditta di Giuseppe Palmisano per la generosità mostrata verso pazienti e operatori, impegnati strenuamente nell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID19.