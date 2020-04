Un numero verde dedicato ai familiari dei pazienti ricoverati per COVID19

Numero verde URP dedicato ai familiari dei pazienti ricoverati per COVID19 all’Ospedale Umberto I di Enna. Attivo esclusivamente per i familiari il numero verde 800 319 141 dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì e venerdì. Nei giorni festivi, sarà

possibile chiamare, sempre dalle 9:00 alle 13:00, il numero 0935 516760 per avere notizie dei propri congiunti. Per le informazioni riguardanti i servizi sanitari in generale, i numeri URP sono: 0935 516760, attivo anche per questa funzione, e il

numero 0935 516791.

