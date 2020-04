Nasce Artist Support Troina, una campagna di raccolta fondi per testimoniare quanto potente e “virale” è l’arte

Metti 25 creativi, da Troina fino a Londra passando per altre provincie siciliane, “contagiati” dal potere dell’arte e che decidono di fare rete. Nasce così Artist Support Troina, una campagna di raccolta fondi attraverso opere di donazione, a sostegno dell’emergenza Covid-19 che in maniera considerevole ha coinvolto la città di Troina.

Illustratori, fotografi, scultori, scrittori, musicisti e stilisti insieme, ma rigorosamente a molto più di un metro di distanza tra loro!, per testimoniare quanto potente e “virale” è l’arte e quanta bellezza riesce a sprigionare quando ce ne circondiamo.

A questo punto, immagina Artist Support Troina come un contenitore a tutti gli effetti. Un contenitore dove ciascun artista lascerà una propria opera (opere originali, pezzi unici o a tiratura limitata), mettendola a disposizione di quanti vorranno accaparrarsene in cambio di una donazione (a partire da 20,00 euro e fino a 600,00 euro).

Regolamento

* Le opere sono suddivise per categorie (“illustratori e fotografi”, “scultori”, “scrittori”, “musicisti”, “stilisti”) e per categorie di prezzi (da 20,00 euro fino a 600,00 euro. L’importo stabilisce il minimo per opera al di sotto del quale non si può scendere. Se hai piacere di donare qualcosa in più, non potremo che essertene grati)

* Scegli l’opera che più preferisci

* Effettua un versamento in euro pari all’importo dell’opera che hai scelto sul Conto Corrente n. 11553948 intestato al Comune di Troina – Codice Iban IT80 Y076 0116 8000 0001 1553 948 – Causale: Donazione emergenza Covid-19

* Invia lo screenshot della ricevuta dell’avvenuto pagamento al contatto Whatsapp 350 5383192 ,indicando i dettagli per la spedizione (destinatario,indirizzo,contatto telefonico). Comunicaci tempestivamente l’opera che hai scelto a fronte della donazione tramite un commento sotto l’opera in questione.

* la spedizione, a cura e a spese dell’artista, verrà effettuata a fine emergenza Covid-19

* scadenza campagna raccolta fondi 17 aprile 2020 (nel caso in cui tutte le opere si assegnassero prima della scadenza prevista, la campagna si intenderà conclusa al momento dell’assegnazione dell’ultima opera)

* per info: Sara Romano (cell. 350 5383192).