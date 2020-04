Piazza Armerina – Altri due contagiati da covid-19. Polemiche per l’albergo che dovrebbe ospitare alcuni pazienti in via di guarigione

Salgono a nove i casi di contagiati da coronavirus a Piazza Armerina. Per altri due soggetti, già ricoverati e totalmente isolati, il tampone è infatti risultato positivo. A far discutere non è tanto l’aumento di casi di contagio quanto la notizia che l’ASP di Enna avrebbe stipulato un contratto con un albergo della città dei Mosaici, il Park Hotel Paradiso, per ospitare alcuni pazienti guariti dopo aver contratto il virus e sviluppato la malattia ma ancora sotto osservazione.

L’allarme per questa decisione ha come al solito suscitato una serie di reazioni e discussioni sui social e lo stesso sindaco Nino Cammarata, che ieri a mezzogiorno aveva parlato di eccessivo allarmismo e di azioni deliberatamente allarmistiche, ha preferito comunque accertarsi di persona, con l’aiuto del COC (Centro Operativo Comunale), che ci fossero i requisiti essenziali per scongiurare qualunque possibilità di mettere a rischio la zona.

L’obiettivo dell’ASP – ha spiegato il sindaco Cammarata – è quello di offrire un rifugio a chi non potrebbe isolarsi a casa nella parte finale del decorso della malattia e contemporaneamente lasciare iberi posti nelle strutture ospedaliere. D’altra parte bisogna tenere conto che nella stessa struttura alberghiera, anche se distaccata, esiste una casa di riposo per anziani e questo fatto non va sottovalutato. “Questa mattina incontrerò i rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale di Enna per avere informazioni che possano rassicurare i cittadini. Se non ci dovessero essere tutte le condizioni necessarie – afferma il sindaco – impedirò che la struttura venga utilizzata così come prospettato dall’ASP”.