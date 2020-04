Weekend in Sicilia: ancora variabilità fino a sabato, poi avanza l’alta pressione

Il Mediterraneo centro-occidentale ed il nord-Africa, sono sede di una circolazione depressionaria, che interessa anche la nostra regione, apportando condizione di diffusa nuvolosità associata a fenomeni sparsi e di moderata intensità.

ANALISI SINOTTICA

Nel corso del fine settimana, l’area depressionaria, tenderà a transitare a sud della Sicilia, tra le coste libiche ed il basso Mediterraneo, influenzando le condizioni atmosferiche anche sulla nostra isola, specie nella giornata di Venerdì ed in parte in quella disabato.

Successivamente, a partire dal pomeriggio di sabato, si assisterà ad un gradualemiglioramento delle condizioni atmosferiche, che si concretizzerà nella giornata di domenica, per il definitivo allontanamento verso levante della circolazione depressionaria afro-mediterranea e, al contempo, dall’arrivo da ovest dell’alta pressione.

