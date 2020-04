Piazza Armerina – Sette i contagiati da coronavirus. Stare chiusi in casa è ancora indispensabile. Come ottenere i buoni spesa

SETTE I CONTAGIATI A PIAZZA ARMERINA

I risultati sui tamponi controllati ha dato esito positivo per altri soggetti. Salgono a sette i contagiati dal virus a Piazza Armerina. Le ultime persone contagiate sono purtroppo degli operatori ospedalieri, le loro condizioni per il momento non destano alcuna preoccupazione e si trovano in quarantena costantemente controllati. Bisognerà accertare se il contagio è da mettere in relazione con la paziente di Pietraperzia inviata, senza aver effettuato alcun controllo nonostante i sintomi, dall’ospedale Umberto I di Enna al Chiello di Piazza Armerina. Ricordiamo che sull’argomento è in corso un’indagine da parte della magistratura di Enna.

RESTARE A CASA

Si attendono per oggi altri tamponi mentre in città c’è da registrare un aumento di traffico automobilistico e di pedoni non giustificato, probabilmente da mettere in relazione con una interpretazione sbagliata delle notizie positive a livello nazionale. In realtà continuiamo a permanere in uno stato di emergenza ed il virus è ancora in agguato. Occorre rimanere a casa ed evitare passeggiate di qualunque tipo, la spesa va fatta 1 volta a settimana da un solo componente della famiglia e, a scanso di equivoci, precisiamo che l’acquisto di un numero limitato di alimentari potrebbe essere motivo per giudicare ingiustificato lo spostamento in auto o a piedi.

BUONI SPESA.

In distribuzione i buoni spesa che spettano alle persone in difficoltà messi a disposizione dal comune di Piazza Armerina. Per ottenerli occorre compilare un modulo on line. QUI LA PAGINA PER COMPILARLO