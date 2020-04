Negativo il risultato del tampone di un anziano ricoverato in una casa di riposo di Piazza Amerina

E’ negativo il risultato del tampone che ha escluso così la presenza del coronavirus in un anziano ricoverato in una casa di riposo di Piazza Armerina. La notizia è stata diffusa ieri sera dal sindaco Nino Cammarata ma già nel pomeriggio avevamo sentito il direttore della casa di riposo Maria Santissima delle Grazie, Giovanni Cavalluccio, il quale ci aveva chiamato allarmato dal fatto che in città girava voce di un contagio diffuso all’interno della struttura e ci chiedeva di smentire al più presto la notizia. Come nostra consuetudine abbiamo atteso che il risultato del tampone negativo arrivasse prima da una fonte ufficiale.

In realtà la falsa notizia del contagio, in maniera irresponsabile, era stata diffusa via Facebook dove sembra che qualcuno, nella frenesia di dare una notizia in esclusiva e prendere qualche like in più, abbia come al solito confezionato una fake news basata sui “sentito dire” che per essere riportati vanno trattati con una certa cautela e, per evitare guai, solo da chi ha esperienza nel settore della comunicazione. Non è escluso che anche in questo caso arrivino querele. Vi ricordiamo ancora una volta di non diffondere notizie se non quelle provenienti da fonti ufficiali.