Aidone – La domanda per accedere agli aiuti per alimentari e prodotti di prima necessità

Da oggi sarà possibile presentare domanda per accedere agli “aiuti alimentari e/o prodotti di prima necessità” messi a disposizione dal comune di Aidone grazie al contributo del Governo. Questa misura vuole essere a sostegno di chi si trova in condizione di disagio ma anche di chi, a causa della diffusione del coronavirus, non ha più un entrata certa, un reddito in quanto licenziato o ha dovuto chiudere temporaneamente l’attività

SCARICA QUI IL MODELLO