Tagada’, il programma di approfondimento quotidiano di LA7, oggi si è occupato del caso Chiello/UmbertoI

Vi forniamo il link per rivedere la puntata del programma Tagadà all’interno del quale il conduttore, Alessio Orsingher, si è collegato con Pietraperzia per dare spazio a Chiara Maddalena, figlia della signora Maria, deceduta per coronavirus inviata dall’ospedale Umberto I di Enna al Chiello di Piazza Armerina, con evidenti sintomi riconducibili sia alla malattia sia ad una sua procedente patologia. L’anziana signora a Enna sembrerebbe non sia stata sottoposta all’esame per accertare la presenza del covid-19 tramite tampone, esame che poi poi fu effettuato a Piazza Armerina. Sulla vicenda indaga la magistratura di Enna. L’intervento in studio della figlia a partire dal minuto 51 e 24 secondi. Clicca qui per aprire la pagina con il video

Condividi la notizia