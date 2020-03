Piazza Armerina: stamattina tamponi per chi è in quarantena. Non si fermano gli untori di notizie false

Si stanno svolgendo questa mattina , nei pressi del corpo F dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina, le operazioni di raccolta dei tamponi per il controllo del covid-19 per tutti quei soggetti in quarantena dal 14,15 e 16 marzo ovvero tutti coloro che sono rientrati in Sicilia in quelle date o per chi è entrato in contatto con con perone già infettate dal virus. Le convocazioni continueranno ad essere effettuate anche nei prossimi giorni”. Per i soggetti con sintomatologia che si trovano in questo momento in quarantena il prelievo verrà invece fatto a domicilio. La raccolta dei tamponi avverrà direttamente in auto e tutte le operazioni verranno svolte in massima sicurezza dal personale dell’Asp. Rigido il protocollo per gli spostamenti che è stato comunicato agli interessanti tramite una telefonata.

Il sindaco Nino Cammarata ha nuovamente rinnovato ai cittadini l’invito a non far riferimento alle notizie che circolano sotto internet e che non siano riconducibili a fonti ufficiali. Anche ieri abbiamo dovuto registrare numerose notizie, dichiarazioni, appelli provenienti dalle zone più infette e consigli di presunti medici fatti girare senza alcun controllo da parte di utenti sicuramente in buona fede ma incapaci di accertare la veridicità delle fonti. Continuiamo a ripetere il nostro appello: non fate informazione, se vi chiedono di “far girare” un appello o una notizia copiate le prime 7/8 parole del messaggio e inseritelo nella ricerca Google, è probabile che scopriate che si tratta di una bufala. In ogni caso, per una parere prima di pensare di diffonderla, girate la notizia alla nostra redazione via email o attraverso il nostro numero Whatsapp .

