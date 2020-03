Piazza Armerina – L’appello di Elia è stato ascoltato: trovati una bobina di tnt e elastici per fabbricare mascherine. Trasporto grazie a due assessori

L’appello di un imprenditore che opera in via Garibaldi a Piazza Armerina, pubblicato da StartNews, è stato ascoltato: Elia ha trovato sia il tessuto TNT che gli elastici per produrre con i suoi macchinari, normalmente utilizzati per cucire il cuoio, mascherine da distribuire gratuitamente. Il TnT è stato donato da un impresario di Enna, Marco Libertino, mentre gli elastici da Gianluigi Accorso della ditta Nuova Posta di Piazza Armerina.

La grossa bobina di TNT è stata trasportata a Piazza Armerina grazie all’intervento degli assessori Ettore Messina e Salvo Cancarè che sin da subito si erano messi a disposizione di Elia. Il tessuto è arrivato grazie ai due assessori che su un furgone a nove posti, mantenendo le distanze di sicurezza, lo hanno trasportato nel punto vendita di via Garibaldi. Buon lavoro a Elia.

