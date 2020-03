Lotta al coronavirus, L’On Luisa Lantieri: “a dura prova la struttura ospedaliera dell’Umberto I di Enna”

Ancora un intervento dell’On. Luisa Lantieri che in questi giorni sta continuando a seguire minuto per minuto la crisi coronavirus e lo stato di emergenza che coinvolge le strutture sanitarie del Libero Consorzio di Enna . “La crescita dei contagi in provincia sta mettendo a dura prova – afferma la deputata regionale -la struttura ospedaliera dell’Umberto I di Enna. Il nosocomio, punto di riferimento provinciale, sta per raggiungere il punto di massima saturazione. Fra i centri Covid è il più piccolo eppure accoglie perfino i malati che provengono da altre zone della Sicilia, contribuendo così ad aumentare la forte pressione a cui la struttura è sottoposta. Personale allo stremo e mancanza di attrezzatura completano un quadro ancor più allarmante della situazione. Servono posti letto, barelle attrezzate, ventilatori, caschi, tute, mascherine e personale”.

“Si garantiscano le realtà sanitarie più piccole con la stessa attenzione riservata a quelle più grandi – continua L’On. Luisa Lantieri – mi auguro che su tutti gli aiuti che arriveranno e i fondi stanziati per la difesa dal covis-19 la parte del leone non venga fatta dalle strutture delle aree metropolitane. Sarebbe un’ingiustizia inaccettabile.

“Abbiamo tutti un solo dovere – conclude l’onorevole – aiutare ad ogni costo innanzitutto l’Umberto I, centro Covid-19, insieme alle altre strutture sanitarie della Provincia ed ai medici di famiglia, tutti impegnati in modo spasmodico ad affrontare l’emergenza. Lo dobbiamo a a chi ci lavora, a chi soffre e all’intera nostra comunità”.