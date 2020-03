Oasi di Troina: il cordoglio per la morte di una ragazza degente della struttura

Nella mattinata di ieri nell’ospedale di Enna, è deceduta, purtroppo, una ragazza ospite da parecchio tempo in uno dei reparti dell’Istituto Oasi. Quest’ultima era stata trasferita nel nosocomio ennese giovedì scorso per problemi di saturazione di ossigeno. Le sue condizioni si sono aggravate nella notte scorsa e stamattina il suo cuore ha smesso di battere. Aveva altre patologie pregresse associate a ritardo mentale. Il tampone per valutare se positiva al Covid-19 è stato fatto nei giorni e si è in attesa dell’esito. Sono notizie che mai avremmo voluto dare. Ci uniamo al dolore della famiglia che è stata già informata e di quanti l’hanno sempre accudita con amore.

