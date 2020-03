Un nuovo contagiato a Piazza Armerina. Sale a 5 il numero dei positivi.

Un quinto piazzese colpito dal coronavirus è stato annunciato ieri sera dal sindaco Nino Cammarata. Sarebbe ricoverato in una struttura sanitaria fuori città. Inoltre anche il tampone effettuato su un paziente, attualmente in isolamento al Chiello ma che verrà trasferito a Enna , ha dato esito positivo. La città è con il fiato sospeso in attesa dei tamponi effettuati a tutto il personale dell’ospedale dopo il caso del paziente infetto da virus, poi deceduto, inviato dall’ospedale Umberto I di Enna al nosocomio piazzese senza alcuna precauzione.

