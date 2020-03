L’On. Luisa Lantieri : arrivata all’ASP di Enna l’autorizzazione per il laboratorio di controllo tamponi al Chiello

“E stata ricevuta dall’ASP di Enna l’autorizzazione rilasciata dall’assessorato regionale alla Sanità per l’attivazione di un laboratorio per la ricerca del coronavirus all’ospedale Chiello di Piazza Armerina. Come vi avevo annunciato fra poco partirà il servizio per la ricerca del virus nei tamponi. Ringrazio la Dirigente Generale Maria Letizia Di Liberti per il suo impegno e la sua disponibilità”. Questo il messaggio con il quale l’On. Luisa Lantieri ha confermato quanto aveva preannunciato nei giorni scorsi.

