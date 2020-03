Esecuzione dei test per i coronavirus al Chiello: l’on. Luisa Lantieri :”servizio Indispensabile”

“Ho il piacere di comunicare che è stata autorizzata,da parte dell’Assessorato alla Sanità, presso l’Unita’ operativa semplice di citologia e di biologia molecolare del Presidio ospedaliero M. Chiello l’esecuzione dei test sui tamponi per la ricerca del COVID 19. L’Unità operativa è diretta dal Dott. Bruno Morante coadiuvato dalla Dott.ssa Rosalba Salerno e da tutta l’equipe.

Proprio questa mattina ho ricevuto la conferma direttamente dalla Dott.ssa Letizia Diliberto, Direttore Generale dell’Assessorato alla Sanita’, la quale mi ha confermato di aver firmato l’autorizzazione. Appena arriveranno i reattivi, già richiesti dall’Asp si potrà procedere ai test. Ciò permetterà di avere in tempi brevi gli esiti dei tamponi che saranno effettuati.

Tale servizio sarà assicurato a tutta la Provincia e non solo. In questo momento di emergenza sanitaria diventa fondamentale avere la possibilità di eseguire subito i test e di ottenere i risultati in tempi celeri senza dover mandare i tamponi fuori.”- Questa la dichiarazione dell’On. Luisa Lantieri

Condividi la notizia