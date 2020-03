Troina – Panificatori aperti solo tre giorni alla settimana e solo di mattina

A partire da domani, martedì 24 marzo, e fino a nuove disposizioni, tutti i panificatori locali saranno aperti solo il martedì, il giovedì ed il sabato, dalle ore 7.00 alle ore 13.30, garantendo l’adeguato approvvigionamento anche nei supermercati e nei negozi di generi alimentari. La decisione dell’amministrazione è maturata stamane, in seguito alle difficoltà manifestate da diversi panificatori locali nella produzione giornaliera, dovuta alla carenza di personale. Con tale scelta, precisa la giunta Venezia, si limiterà non solo l’uscita da casa dei cittadini, consentendo di acquistare una quantità di pane adeguata al fabbisogno delle famiglie anche per più giorni ma, al contempo, si salvaguarderà il benessere fisico e mentale degli addetti ai lavori con una turnazione che garantisca il riposo. Si raccomanda pertanto ai cittadini di non affollare panifici e supermercati, in quanto la fornitura, sia di pane che di beni di prima necessità, resterà assolutamente garantita.

Condividi la notizia