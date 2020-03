Ospedale Umberto I di Enna centro di riferimento per le pazienti ostetriche-gravide e puerpere affette da COVID-19

La Direzione Strategica dell’ASP di Enna informa che, con direttiva specifica, l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha individuato i centri di riferimento per le pazienti ostetriche-gravide e puerpere affette da COVID-19. Tra i centri individuati vi è anche il Punto Nascita dell’Ospedale Umberto I di Enna. “Le pazienti gravide in prossimità del parto – si legge nella nota della Direzione – che abbiano diagnosi positiva già accertata, dovranno avvisare il 118 per essere trasferite dal proprio domicilio presso il Punto Nascita individuato.

Nel Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna è stata predisposta un’area dedicata alle gestanti per accompagnarle in tutta sicurezza al parto.

Si raccomanda di non recarsi direttamente in Ospedale e di avvisare il 118.”

