Meteo: brusco colpo di coda invernale.

In questo fine settimana, ha fatto ufficialmente il suo ingresso, anche dal punto di vista astronomico, la stagione primaverile, tuttavia, l’inverno è pronto ad infliggere un vero e proprio colpo di coda con tanta pioggia, vento, freddo e neve.

Attualmente sul Mediterraneo centrale è presente una circolazione depressionaria che ha arrecato specie nella giornata di ieri, piogge sparse e nuvolosità compatta. Volgendo il nostro sguardo sul nord-Europa, tenderà ad affermarsi una robusta area di alta pressione sul cui bordo meridionale, affluiranno, con moto retrogrado, masse di aria molto fredda, per la stagione, di origine continentale che veicoleranno un nucleo di aria fredda che punterà il Mediterraneo. Al contempo, sul nord-Africa, si andrà a scavare un profondo vortice di bassa pressione che, tra la giornata di mercoledì e quella di giovedì, risalirà lungo il Canale di Sicilia, ove tenderà ulteriormente ad approfondirsi. Il tutto si tradurrà in una forte ondata di maltempo che colpirà la nostra isola con precipitazioni diffuse e abbondanti, forti venti insieme ad un consistente calo termico ed al ritorno della neve lungo le aree montuose dell’isola a quote medie o medio-alte.

Tempo previsto per lunedì 23 marzo Al mattino avremo condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della Sicilia con precipitazioni a carattere di moderata intensità lungo il versante tirrenico, in successiva estensione a buona parte della Sicilia orientale. Altrove avremo condizioni di tempo più asciutto.

Nel pomeriggio ed in serata, ulteriore intensificazione dei fenomeni, lungo il settore orientale siculo, ove i fenomeni localmente diverranno di forte intensità, specie lungo la fascia costiera che si affaccia lungo settore ionico fino al siracusano ed est del ragusano, mentre sul settore occidentale avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvolso.

In tarda serata tendenza ad una generale e parziale attenuazione dell’intensità ed estensione dei fenomeni.

Venti da deboli a moderati dai quadranti nord orientali.

Mari generalmente mossi ovunque. Temperature in lieve ed ulteriore calo. A cura di

David Cartarrasa

