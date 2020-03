Piazza Armerina: il Coronavirus è presente in città. Non fidatevi di nessuno, chiunque potrebbe essere infetto.

Dopo la notizia dei quattro tamponi che hanno dato esito positivo all’infezione da coronavirus a Piazza Armerina è evidente che diventa ancor più necessario per tutti rimanere rintanati in casa. In città il virus sta circolando e chiunque potrebbe esserne ospite inconsapevole , un concetto tanto semplice quanto difficile da far entrare nella mente dei soliti imbecilli.

Evitare i contatti con le persone è l’unico modo al momento per evitare l’infezione. Interrompete le visite ad amici e parenti a meno che non ci siano validi motivi di salute e, anche in questi casi, prendete tutte le precauzioni.

Considerate i vostri vicini di casa, i vostri amici più intimi, potenzialmente pericolosi per la vostra incolumità, manteneteli a distanza. Se avvistate un imbecille che passeggia non abbiate timore di chiamare la polizia, è necessario ed è eticamente corretto. Solo se faremo così avremo l’opportunità di ritornare alla vita normale prima dell’estate altrimenti anche con quaranta gradi saremo costretti a rimanere a casa.

Rimane l’aspetto della solidarietà verso chi è solo e avanti con gli anni. In questi casi chiamate la Protezione Civile che vi metterà in contatto con i volontari che effettuano i servizi di assistenza a domicilio anche nella nostra città.