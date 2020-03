Positivo al coronavirus a Leonforte. L’ASP: “Chi è entrato in contatto non deve presentarsi spontaneamente in ospedale”

“In relazione al caso di positività al COVID-19 riscontrato in un cittadino di Leonforte, l’Unità di Crisi dell’ASP di Enna informa la popolazione che l’Ufficio di Igiene sta provvedendo a realizzare le misure previste per contenere la diffusione di eventuali contagi in base al caso rilevato. Non occorre presentarsi spontaneamente presso l’ospedale o altri uffici sanitari. Si chiede ai cittadini di non intasare le linee telefoniche e di continuare ad adottare i comportamenti previsti per la prevenzione contenuti nelle disposizioni del Ministero della Salute e dell’Assessorato Regionale della Salute.”

Il Coordinatore dell’Unità di Crisi dell’ASP di Enna

