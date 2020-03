Piazza Armerina – Otto denunce per mancato rispetto delle norme anticoronavirus

Ieri la Polizia Locale di Piazza Armerina ha denunciato 8 persone, così come prevede il decreto governativo, sorprese a passeggiare per la città senza alcun valido motivo e senza una meta. Continuano i posti di blocco e anche oggi sono sempre più serrati i controlli sui cittadini che transitano per le vie della città sia a piedi che a bordo delle proprie auto.

Per quanto riguarda le passeggiate nei parchi, così come ha chiarito lo stesso commissario per l’emergenza Angelo Borrelli rispondendo ad una precisa domanda, sono consentite a condizione che venga rispettata le distanza ma sono sconsigliate. In questa fase tutto sommato è meglio restare a casa e rispettare scrupolosamente le norme anche a costo di annoiarsi.

