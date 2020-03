L’On. Luisa Lantieri: “l’ospedale Chiello punto di riferimento per i cittadini”

“ Cari amici in questi giorni duri e difficili sono costantemente a contatto con l’Assessore alla Sanità Razza. Giusto pochi minuti fa mi ha assicurato che nell’ambito dei 1000 posti dei quali è prevista la distribuzione in Sicilia terrà conto della Provincia di Enna. In questa, infatti, si allarga progressivamente l’assistenza che è assicurata dall’Umberto I di Enna e si predisporranno dei posti a seguire anche a Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia. Si tratta di posti che garantiranno l’assistenza per dare la certezza a tutti i cittadini di avere un punto di riferimento. Non entrò nei dettagli che saranno minuziosamente spiegati tra poco nel corso della comunicazione ufficiale che farà l’Assessore Razza. UNITI CE LA FAREMO” Questo il messaggio apparso oggi sulla pagina Facebook del’On. Luisa Lantieri

