Decreto governativo: le nuove norme da rispettare da oggi per evitare di incorrere in pesanti sanzioni penali

Si fanno sempre più stringenti le norme per prevenire il contagio virale. Ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha divulgato il contenuto del nuovo decreto, firmato poi nella notte, con il quale si è deciso di ordinare la chiusura di tutte le attività commerciali. Il divieto sarà valido per due settimane. Ricordiamo a tutti di rispettare in maniera scrupolosa le norme relative al divieto di abbandonare la propria abitazione di residenza senza un giustificato motivo. Polizia, Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza da ieri sera stanno già effettuando severi controlli.

RICORDIAMO CHE:

Da oggi è vietato uscire da casa se non per validi motivi (spesa, lavoro, assistenza). Vietato recarsi nei boschi per attività sportive e passeggiate. Sono attivi controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine. Vietate passeggiate anche in città. È possibile portare il cane fuori casa solo per il tempo necessario e solo nei pressi della propria abitazione. Negozi chiusi tranne farmacie, parafarmacie, rivendite di tabacchi e alimentari. Attivi i servizi di trasporto pubblico.