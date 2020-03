Coronavirus – La Prefettura di Enna riorganizza i propri servizi

Come noto, la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha imposto progressivamente misure sempre più restrittive, tra le quali la riorganizzazione delle attività d’ufficio, che in via ordinaria saranno rese in modalità agile, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza.

Tali misure – valide con immediatezza fino al 25 marzo p.v. e salve diverse ulteriori indicazioni – intendono limitare la presenza presso i luoghi di lavoro alle attività indifferibili, individuate per la Prefettura nell’Ufficio di Gabinetto, della Protezione civile e dell’Ordine e Sicurezza pubblica.

Tanto premesso, si comunica che – fermo restando che saranno garantiti i servizi essenziali sopra indicati – per i restanti servizi che verranno resi in forma agile gli utenti potranno rivolgere eventuali istanze ovvero richieste di informazioni sullo stato dei procedimenti di interesse, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Ufficio Polizia Amministrativa: pref_enna@interno.it

Ufficio Raccordo Enti Locali: entilocali.pref_enna@interno.it

Ufficio Depenalizzazione: depenalizzazione.pref_enna@interno.it

Ufficio Immigrazione e Cittadinanza: immigrazione.pref_enna@interno.it

Ufficio Economico Finanziario: pref_enna@interno.it