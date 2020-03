ASP – Sanificazione locali nel Distretto Sanitario di Agira

Sanificazione e pulizia straordinaria anche per i locali dei servizi sanitari di competenza del Distretto Sanitario di Agira. Il provvedimento rientra nel più ampio piano di contrasto e diffusione del virus COVID-19. Nella giornata di venerdì 13 marzo 2020, uffici e ambulatori ubicati negli immobili di seguito elencati rimarranno chiusi. Nella città di Agira rimarrà chiusa la sede del Distretto, sita in Via Vittorio Emanuele n.56, con annessi tutti i servizi esistenti; a Leonforte, lo stabile del PTA (Presidio Territoriale di Assistenza) compresi l’Ufficio Sanitario e la Medicina Legale, il Centro Ascolto di Contrada San Giovanni, il Centro Salute Mentale in via Stazione, il Consultorio; ad Assoro il Poliambulatorio in via Crisa, a Nissoria, il Poliambulatorio in via dell’Orto, e, a Regalbuto, il Poliambulatorio sito in via Frontè.

