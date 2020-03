ASP Enna: invito a donare sangue ed emocomponenti

Il management dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, composto dal Direttore Generale, Francesco Iudica, dal Direttore Amministrativo, Sabrina Cillia, dal Direttore Sanitario, Emanuele Cassarà, e il Direttore del Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Francesco Spedale, rivolgono l’appello a donare:

“Cari donatori, in questo momento di grave difficoltà sanitaria, si aggiunge un’altra emergenza: la carenza di sangue. Come ben sapete, le donazioni di sangue ed emocomponenti sono livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell’art.5 della legge 219/2005 per cui deve essere considerata inclusa tra le “situazioni di necessita’ (nota 0008138-10/03/2020-DGPRE-MDS-P DELLA Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria). Purtroppo in questi ultimi giorni, a causa delle misure molto restrittive per contenere il diffondersi del Coronavirus e di una situazione di comprensibile allarme, stiamo registrando una carenza di donazioni che potrebbe determinare l’impossibilita’ di mantenere le attività assistenziali indifferibili di medicina trasfusionale.

Pertanto, v’invitiamo a recarvi presso i Punti di Raccolta Ospedalieri o presso le Unita’ di Raccolta Associative al fine di evitare l’insorgenza di un’altra emergenza sanitaria. Saranno garantite tutte le misure di sicurezza previste dal Centro Nazionale Sangue per i donatori i quali potranno tranquillamente anche prenotare la propria donazione chiamando il seguenti numeri:

Centro Trasfusionale Enna: 0935/516123 (dalle ore 8,00 alle 14,00) – 0935/516122 (dalle ore 14,00 alle ore 20,00)

Centro Trasfusionale Nicosia: 0935/671278 – 0935/671338

Centro Trasfusionale Piazza Armerina: 0935/981751,

al fine di effettuare un colloquio pre-selettivo avendo cura di segnalare eventuali stati febbrili, contatti con persone a rischio e qualsiasi altro dato rilevante ai fini della donazione. Porgiamo un caloroso ringraziamento a tutte le Associazioni che, in questi giorni, come volontari si stanno prodigando per garantire, attraverso le raccolte di sangue, i livelli essenziali di assistenza. Ribadendo l’invito a venire a donare, è opportuno precisare che eè consentito lo spostamento per effettuare la donazione. Le nostre linee telefoniche rimangono a vostra disposizione per ogni chiarimento. Aiutateci ad aiutare”.