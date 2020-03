Agira Manno: “Coronavirus, sospendere i tributi locali e aiutare le fasce piu’ deboli”

Agira – “E’ necessario sostenere le realtà produttive operanti sul territorio comunale attraverso la sospensione del pagamento dei tributi comunali e sostenere le categorie piu’ deboli”. Lo sostiene l’ ex presidente del consiglio comunale Luigi Manno in merito alla potenziale emergenza economica che si verrà a creare in seguito all’ epidemia da Coronavirus. Sul territorio di Agira ricade anche la struttura del Sicilia Outlet Village. Manno ha inviato una nota al sindaco di Agira, nella quale manifesta alcune preoccupazioni ed evidenzia la necessità di agevolare le categorie produttive, commerciali e professionali che avranno sicuramente dei danni. La limitazione della circolazione e degli spostamenti induce molte persone a limitare i consumi con ripercussioni negative sulle attività locali.

“ L’ emergenza comporta – ha dichiarato Manno – un sensibile calo dei consumi e delle attività sul territorio comunale con ripercussioni anche sul versante dell’ occupazione, è opportuno la necessità di un parziale beneficio nella sospensione di tasse e tributi comunali allo scopo di contribuire a sostenere l’ economia del nostro territorio.”

In ragione delle legittime misure adottate per evitare il diffondersi il contagio da Covid-19 sia in ambito nazionale che locale sono numerose le attività economiche (imprese, operanti nelle attività del turismo artigianato, commercio e agricolo) esposte agli effetti negativi derivanti dall’ emergenza e dalle nuove misure.

“Invito l’ amministrazione e i consiglieri comunali a promuovere gli atti di propria competenza per predisporre, un piano urgente e straordinario di sospensione del pagamento di tutti i tributi locali inoltre è opportuno adottare misure adeguate per venire incontro alle esigenze degli anziani e dei più deboli, soprattutto per l’approvvigionamento di viveri, attraverso l’ attivo coinvolgimento di tutte le associazioni di volontariato e protezione civile”