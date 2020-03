Libri: la piazzese Francesca Ribilotta pubblica un libro di poesie

Tra tante notizie brutte una positiva che sicuramente farà piacere a molti. Ancora una volta una giovane piazzese si mette in luce con la pubblicazione di un libro che consigliamo a tutti di acquistare on line (ma presto sarà disponibile anche in libreria), magari per dedicare alla cultura , e in particolare alla poesia, qualche minuto delle nostre lunghe giornate che saremo costretti a passare chiusi a casa durante le prossime settimane.

L’autrice è Francesca Ribilotta ventiquattro anni. Nata a Piazza Armerina, una cittadina nel cuore della Sicilia. Fin da bambina è stata amante dei libri e delle biblioteche, i suoi studi hanno toccato gli ambiti della musica prima e dell’arte e della letteratura in seguito al liceo classico. Il percorso universitario l’ha portata invece a scoprire l’altra faccia della medaglia. Essere una laureanda in chimica arricchisce la sua cultura e la prepara alla carriera lavorativa ma rappresenta anche una crescita artistica. Crede che il pensiero scientifico approfondisca la comprensione che si ha delle cose anche e soprattutto come artista, nella speranza sempre di migliorarsi.

“Il fiume scrisse a Siddharta” è una raccolta che nasce dall’opera omonima di Hermann Hesse: Siddharta. L’idea è esplosa fuori dal libro stesso come una consapevolezza più profonda del mondo che ci circonda sotto forma del messaggio che la spiritualità del protagonista vuole farci comprendere. A partire da questa interpretazione che non è poi una nozione o una massima ma una chiave di interpretazione diversa della vita stessa, questa piccola raccolta si propone quasi come un gioco, una semplificazione se vogliamo ironica del concetto per il quale ogni cosa del mondo è dotata dell’energia che le permette semplicemente di esistere ed è quindi guidata in un’unica direzione: quella del fiume come metafora del tempo.

