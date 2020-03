ASP: Dermatologia e Nefrologia trasferiti al Chiello dall’Ospedale Umberto I di Enna

Il dott. Emanuele Cassarà, Coordinatore Unità di Crisi per il COVID-19 dell’ASP di Enna, ha comunicato che domani, 11 marzo 2020, saranno operativi presso il Presidio Ospedaliero Michele Chiello di Piazza Armerina i reparti di Dermatologia e Nefrologia trasferiti al Chiello dall’Ospedale Umberto I di Enna. Il trasferimento è stato predisposto per liberare circa 26 posti letto per eventuali esigenze di assistenza ospedaliera legate al COVID-19.

